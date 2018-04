Guarda e Gouveia pré-finalistas das “7 Maravilhas à Mesa”

As 49 pré-finalistas das candidatas ao concurso das “7 Maravilhas à Mesa” são hoje apresentadas em Lisboa, numa lista liderada pela região centro do país. A Beira Interior tem dois representantes: Guarda e Gouveia.

A região centro, com 11, é a que tem mais pré-finalistas, seguida do norte (nove pré-finalistas), do Algarve (oito), do Alentejo e dos Açores (sete cada), de Lisboa (quatro) e da Madeira (três).

O concurso recebeu 182 candidaturas do continente e ilhas, com o melhor da gastronomia, vinhos, azeites e roteiros turísticos de cada região, tendo selecionado 49, representando um total de 343 patrimónios.

De acordo com uma nota da organização, “as candidaturas incluem diferentes patrimónios onde não faltam os ex-líbris de cada região, que vão dos petiscos tradicionais aos vinhos, azeites e pratos de peixe, marisco, carne e caça, mas também roteiros turísticos que incluem patrimónios históricos, culturais e naturais, museus, adegas, queijarias, eventos e experiências únicas”.

Os portugueses podem votar nas vencedoras ao longo das galas especiais que decorrerão entre 22 de julho e 16 de setembro, transmitidas em direto pela RTP, com apresentação da dupla Catarina Furtado e José Carlos Malato.

Em cada uma das sete galas com emissão televisiva serão eleitas duas mesas finalistas, num total de 14.

Na sétima edição das “7 Maravilhas à Mesa” vai ser entregue um selo de garantia às mesas homenageadas, promovendo as regiões de Portugal enquanto destino turístico de referência.

Veja a lista:

1. À Mesa com Ponta Delgada – O Segredo da Atlântida, Ponta Delgada- Açores

2. Alijó à Mesa, Alijó – Norte

3. Barco à Mesa na Zambujeira do Mar, Odemira – Alentejo

4. Loulé Tradição e Criatividade à Mesa, Loulé – Algarve

5. Mesa A Tasquinha Do Matias – Ucanha, Tarouca – Norte

6. Mesa Almeirinense, Almeirim – Alentejo

7. Mesa Beira Serra, Góis – Centro

8. Mesa Capital do Turismo Rural, São Roque do Pico – Açores

9. Mesa Cidade da Guarda, Guarda – Centro

10. Mesa Cidade de Beja, Beja – Alentejo

11. Mesa da Bairrada ao Mondego, Cantanhede – Centro

12. Mesa da Dieta Mediterrânica, Tavira – Algarve

13. Mesa da Experiência Única… Batalha, Batalha – Centro

14. Mesa da Maria Rita do Romeu, Mirandela – Norte

15. Mesa da Quinta do Martelo, Angra do Heroísmo – Açores

16. Mesa da Regaleira, Sintra – Lisboa

17. Mesa da Taberna do Petisco, Santa Cruz – Madeira

18. Mesa da Venda da Donna Maria, Funchal – Madeira

19. Mesa das Terras da Chanfana, Lousã – Centro

20. Mesa de Arraiolos, Arraiolos – Alentejo

21. Mesa de Aveiro – Salpoente, Aveiro – Centro

22. Mesa de Borba, Borba – Alentejo

23. Mesa de Braga, Braga – Norte

24. Mesa de Bragança, Bragança – Norte

25. Mesa de Casa Velha – Cacela Velha, Vila Real de Santo António – Algarve

26. Mesa de Chaves, Chaves – Norte

27. Mesa de Constância, Constância – Centro

28. Mesa de Gouveia, Gouveia – Centro

29. Mesa de Lagoa do Algarve, Lagoa – Algarve

30. Mesa de Maresias, Vila do Bispo – Algarve

31. Mesa de Monchique, Monchique – Algarve

32. Mesa de Montalegre, Montalegre – Norte

33. Mesa de Palmela, Palmela – Lisboa

34. Mesa de Porto Moniz Município, Porto Moniz – Madeira

35. Mesa de Silves: da Serra ao Mar, Silves – Algarve

36. Mesa de Vila Real, Vila Real – Norte

37. Mesa de Villa Oeiras, Oeiras – Lisboa

38. Mesa do Cordeiro à Moda De Monção, Monção – Norte

39. Mesa do Mar – Albufeira e Olhos De Água, Albufeira – Algarve

40. Mesa do Restaurante Os Amigos – S. Jorge, Calheta – Açores

41. Mesa dos Templários, Tomar – Centro

42. Mesa Encosta dos Túneis, Sever do Vouga – Centro

43. Mesa Lajes das Flores, Lajes das Flores – Açores

44. Mesa Lajes do Pico – Capital da Cultura da Baleia, Lajes do Pico – Açores

45. Mesa Madalena do Pico, Capital dos Açores da Vinha e do Vinho, Madalena – Açores

46. Mesa Sabores de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz – Alentejo

47. Mesa Setúbal – Casa da Baía de Setúbal, Setúbal – Lisboa

48. Mesa Tipicamente Beirã – Cortiço, Viseu – Centro

49. Mesa Vila de Frades A ‘Catedral ‘ dos Vinhos de Talha, Vidigueira – Alentejo