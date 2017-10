Cobertor de papa divulgado no Lisboa Design Show

O município da Guarda vai divulgar o cobertor de papa tradicional do concelho no evento Lisboa Design Show (LXD), que vai decorrer de quarta-feira a domingo no recinto da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A Câmara Municipal da Guarda adianta que o LXD é “um dos mais conceituados eventos” de ‘design’ do país, logo “palco privilegiado” para a divulgação do cobertor de papa (peça de lã de fio grosso), considerado “um dos produtos mais identitários do concelho da Guarda”.

A autarquia aponta que o cobertor típico “tem vindo a ser utilizado, cada vez mais, para a execução de produtos de ‘design’ inovadores”.

Na edição do LXD, a realizar em Lisboa, o município da Guarda vai apresentar produtos que foram manufaturados por artesãos do Museu de Tecelagem dos Meios e pelos alunos da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no âmbito da iniciativa “Cobertor de Papa é moda”, que aconteceu em 2016.

O cobertor tradicional da Guarda “tem sido aplicado em vários artigos de decoração e até já foi alvo de abordagens no mundo da moda, de que são exemplo as criações da estilista Alexandra Moura e de jovens ‘designers’ da Beira Interior”, indica a autarquia.

Sobre o LXD, é referido na nota que se trata do “maior evento de ‘design’ para as áreas de produto, moda e interiores” atualmente realizado em Portugal.

“Considerado a plataforma de excelência para o lançamento de novos projetos, apresentação de novos conceitos e produtos, focado nos jovens ‘designers’, marcas emergentes e ‘startups’, [o evento] reúne anualmente mais de 300 ‘designers’ e marcas, recebendo mais de 55.000 potenciais compradores”, sublinha a fonte.

O atual executivo municipal da Guarda, liderado por Álvaro Amaro, tem apostado na promoção do cobertor de papa típico do concelho.

Já foi divulgado em edições dos eventos Moda Lisboa e Portugal Fashion através da estilista Alexandra Moura e num desfile de moda realizado no auditório do Teatro Municipal da Guarda.

O brasão da cidade existente na sala António de Almeida Santos, nos Paços do Concelho, também é feito em tecido de cobertor de papa, a mesma matéria que serviu para produzir a peça que assinalou a Passagem do Testemunho de Cidade-Sede do Dia de Portugal, entre Guarda e Lamego, nas comemorações de 2014 e 2015.