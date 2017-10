Biomassa: fator de desenvolvimento da floresta

O auditório da Escola Profissional do Fundão acolhe, no dia 3 de novembro, a conferência “Biomassa como fator de desenvolvimento sustentável da floresta”, um tema que ganha redobrada importância no atual momento da vida portuguesa.

A iniciativa é organizada pelo Jornal do Fundão e Câmara Municipal do Fundão, contando com o alto patrocínio do Montepio, da EDP e da REN e com o apoio da Escola Profissional do Fundão e da Enerarea.

O início da conferência está agendado para os 9:30 da manhã e até à hora de almoço vários oradores marcarão presença. Luís Oliveira (Escola Profissional do Fundão), Vasco Pinto Leite (Jornal do Fundão), Paulo Fernandes (Câmara do Fundão) e um representante do Montepio fazem a abertura.

Depois haverá uma mesa-redonda com Carlos Santos (Enerarea), José Ribeiro da Silva (EDP), Carlos Alegria (empresário no setor da biomassa), Armando Carvalho (engenheiro florestal), João Gaspar (REN) e um representante da Comissão Europeia em Portugal.

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, fará o encerramento da conferência.