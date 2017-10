Bactéria que destrói oliveiras pode afetar Portugal

A bactéria “xylella fastidiosa”, que destrói várias plantas e árvores, poderá vir afetar as oliveiras em Portugal, de acordo com uma previsão do presidente da assembleia-geral da Olivum – Associação de Olivicultores do Sul.

“Não tenho dúvida de que (…), tendo-se alastrado, nos últimos quatro anos, a países da Europa, chegará, mais tarde ou mais cedo a Portugal, portanto, temos que estar preventivos, para pode travar o avanço dessa bactéria”, afirma João Cortez de Lobão, na véspera das IV Jornadas Olivum (a realizar em Beja), acrescentando que é necessário que sejam implementadas medidas que obriguem os olivicultores a informar, assim que desconfiarem que uma árvore está infetada, de modo a que as autoridades possam controlar a zona e travar o contágio.

“A verdade é que, quando ela afeta, a árvore morre, não há solução”, vincou.

Questionado sobre a possibilidade da chegada da bactéria poder afetar economicamente os agricultores portugueses, num ano marcado pela seca severa em algumas zonas do território, o presidente da assembleia-geral da Olivum afirmou que os terrenos atingidos com a falta de água são mais permeáveis a quaisquer doenças e acrescentou que os agricultores ficarão numa situação ainda mais fragilizada.

A bactéria, que ficou “por muito tempo” confinada ao continente americano, foi detetada pela primeira vez na Europa em 2013, em oliveiras adultas, na região de Apúlia, em Itália, onde “devastou uma extensa área de olival”.

O mais recente caso de presença da bactéria na Europa foi confirmado em junho num pomar de amendoeiras em Alicante, na região de Valência, em Espanha, tratando-se da primeira deteção no território continental espanhol.

No que se refere às perspetivas do setor, para os próximos anos, João Cortez de Lobão destaca o aumento do preço do azeite e possibilidade de se verificar uma subida no consumo mundial.

“O preço do azeite está relativamente alto em relação à média dos últimos dez anos. Por outro lado, o consumo mundial tem tendência a aumentar e Portugal tem condições ímpares para poder ser um produtor de referência de azeitona para azeite”, disse à Lusa.