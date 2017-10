Sporting homenageou os Bombeiros de Oleiros

O Sporting cumpriu o prometido e homenageou hoje os Bombeiros de Oleiros, numa cerimónia realizada na Câmara Municipal da vila, cerca de três horas antes do embate da Taça de Portugal entre os leões e o clube da terra.

O clube de Alvalade vai entregar à corporação de bombeiros a sua parte da receita gerada pela partida. Ainda não está totalmente apurada, mas o presidente da ARC Oleiros, Miguel Martins, explicou que entre venda de bilhetes e direitos da transmissão televisiva, a receita total deverá rondar os 70 mil euros. Metade disso, 35 mil euros, é do Sporting e será mais ou menos esse o valor que os leões entregarão.

O presidente dos leões, Bruno de Carvalho, quis dar força às populações do Pinhal: “O futebol tem de servir também para isto: reconhecer o esforço de todos os bombeiros e agradecer-lhes por tomarem conta de nós todos os dias. Este foi um ano difícil, em particular para esta região do Pinhal. É bom podermos contribuir um pouco para melhorar as condições e trazer de alguma forma um pouco de felicidade depois do flagelo dos incêndios. No futebol temos a mania de falar de pressão. O que esta gente enfrenta é que é pressão. Temos muito a aprender com eles. O futebol tem de estar mais virados para as pessoas.”

“Toda a gente no Sporting concordou com esta iniciativa. Oleiros foi colocado no centro das atenções, o clube da casa também e isso é importante. Nós queremos ajudar o futebol em geral e não apenas o nosso, o profissional, que muitas vezes se fecha em si mesmo. Fiz questão de estar aqui, quando já tinha dito que não voltava a qualquer jogo fora. Quebrei essa promessa, mas foi por uma boa causa. Somos uma instituição nacional com responsabilidades e estamos aqui a assumi-las”, acrescentou o líder do Sporting, entregando depois réplicas do estádio de Alvalade, bem como camisolas autografadas para leiloar.

O autarca de Oleiros, Fernando Jorge, aproveitou para elogiar o Sporting e todos os clubes em geral, que prestam um serviço social importante: “É um orgulho enorme em receber na nossa vila o Sporting, um clube que mostra aqui também o seu caráter solidário. No nosso país os clubes substituem-se muitas vezes à função do Estado, que é proporcionar atividade física ou prática desportiva às populações”, disse o presidente da Câmara, antes de oferecer algumas lembranças ao líder sportinguista, entre peças de artesanato e produtos regionais.

Também o presidente da ARC Oleiros, Miguel Martins, ofereceu a Bruno de Carvalho uma lembrança, nesta caso uma edição especial do vinho Callum, alusiva ao jogo de hoje.

Célia Domingues