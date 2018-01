Sp. Covilhã vence e fica a um passo do topo

O Sp. Covilhã voltou a vencer, este domingo, em casa, frente ao Santa Clara, por 1-0, dando mais um passo na aproximação ao topo da classificação da II Liga de futebol.

Os serranos estão agora a dois pontos dos lugares de subida, fazendo sonhar os adeptos, que estão a surgir cada vez em maior número no estádio Santos Pinto.

Num jogo equilibrado, com duas equipas de argumentos fortes, tudo se decidiu com um golo do avançado Adul Seidi, aos 37 minutos, após cruzamento para a área.

A equipa de José Augusto conseguiu desta forma a quarta vitória consecutiva, sem sofrer qualquer golo, mantendo-se claramente como a equipa menos batida da prova: apenas 16 golos sofridos.

Na próxima jornada, dia 29 (uma segunda-feira), o Covilhã visita o V. Guimarães B.

Em termos de plantel, o clube confirmou hoje a contratação do avançado nigeiranio Onyeka (22 anos), que no ano passado já estivera na Covilhã, tendo feito três golos em 11 jogos.