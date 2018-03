Sp. Covilhã regressou aos triunfos oito jogos depois

Oito jogos depois, o Sp. Covilhã regressou, este domingo, às vitórias na II Liga de futebol, batendo o Sp. Braga B por 1-0, com um golo solitário de Sunday Abalo.

Os ‘leões da serra’, com mais posse de bola, foram mais pressionantes e mais rematadores, mas sem pontaria, por isso o encontro chegou ao intervalo sem qualquer ocasião real de golo, apesar das tentativas de Fatai e Seidi.

No segundo tempo o jogo ganhou maior dinâmica, embora por vezes se tornasse pouco fluido e com paragens e apenas nos minutos finais surgiram as melhores oportunidades.

O golo surgiu aos 87 minutos, marcado por Sunday Abalo na estreia como titular, na sequência de um canto apontado por Gilberto. Lucas fez o corte, a bola sobrou para o médio, que rematou rasteiro e colocado, de fora da área.

Com este triunfo, os covilhanenes sobem ao 12.º lugar e ficam já com uma boa “almofada” de oito pontos de vantagem sobre a zona de descida.