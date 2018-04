Sp. Covilhã dá importante passo rumo à manutenção

O Sp. Covilhã recebeu e bateu, este sábado, o Varzim por 2-0 e deu um passo importante nas contas da manutenção na II Liga, pois sobe ao 11.º lugar e fica já com uma margem confortável.

Os serranos estão empatados com Benfica B e Oliveirense (todos com 42 pontos), ficando já com mais nove do que a zona de descida.

Reinildo abriu o marcador aos 33 minutos e Raul assinou o segundo golo já na segunda parte (63′), num jogo com muita chuva.

Os serranos vão jogar quarta-feira em Massamá, frente ao último classificado.