Sp. Covilhã consegue a segunda vitória consecutiva

O Sp. Covilhã foi ganhar (0-1), este sábado, ao terreno do Sp. Braga B, com o único golo do encontro a ser marcado por Diarra na segunda parte.

Desta forma os serranos dão mais um salto na tabela classificativa da II Liga, ocupando agora o grupo dos 11.ºs classificados.

Foi a segunda vitória consecutiva da equipa de José Augusto, algo que ainda não havia conseguido esta temporada.

A partida em Braga foi equilibrada e na primeira parte os minhotos até tiveram uma soberana oportunidade para abrir o marcador, numa grande penalidade cometida por Zarabi, mas o guardião serrano Igor Rodrigues travou o remate de Sing.

O golo do Covilhã surgiu aos 50 minutos, com Diarra a aproveitar uma passe de Gilberto e um falhanço da defensiva local.