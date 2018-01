Sertanense vence e “ameaça” Benfica C. Branco

O Sertanense venceu este domingo o dérbi beirão frente ao Benfica e Castelo Branco (2-0), reentrando na corrida pela subida na Série C do Campeonato de Portugal.

Com a União de Leiria novamente confortável no primeiro lugar (tem mais quatro pontos do que os albicastrenses), adivinha-se uma luta titânica pela segunda posição, que continua em posse do Benfica e Castelo Branco, mas apenas com dois pontos de vantagem para o Sertanense e o Águeda.

Vida mais difícil têm as outras equipas da região, todas na zona de descida, depois de perderem este domingo. O Oleiros foi derrotado pelo Lusitano (2-0), o Águias do Moradal escorregou em casa com o Ferreira de Aves (0-2) e o Fornos de Algodres foi batido (2-1) na Gafanha da Nazaré.

No futebol distrital, tudo na mesma na Liga Bricomarché Castelo Branco, com o Sernache na frente, com mais um ponto do que o Alcains.

Jornada 13:

Proença – Vitória Sernache 1-4

Vila Velha Ródão – Académico Fundão 2-1

Alcains – Idanhense 2-0

UD Belmonte – Pedrógão São Pedro 0-2

Sertanense B – Atalaia Campo 2-5

Folgou o IPCB

Na I Divisão da Guarda, o Figueirense partilha agora a liderança com o Gouveia, ambos com 29 pontos, mais um do que o Trancoso.

Jornada 14:

Trancoso – Vila Cortez 0-0

Sporting Sabugal – Vilanovenses 2-1

Manteigas – Figueirense 2-2

Almeida – São Romão 2-0

Guarda Unida – Meda 1-7

Gouveia – Soito 3-2

Aguiar Beira – Vila Franca Naves 5-1