Sertanense continua a pressionar o líder

O Sertanense continua no segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal, depois de ter ganho este domingo em Águeda (0-1).

Desta forma, os homens do Pinhal pressionam o líder União de Leiria, que hoje venceu em Oleiros (1-3), equipa que assim cai para o nono lugar.

Neste domingo houve também mais um dérbi desta prova, com o Benfica e Castelo Branco a derrotar o Águias do Moradal por 2-1. Os albicastrenses são quintos, enquanto o emblema do Estreito segue na zona de descida, na 13.ª posição.

Também na cauda da tabela (último lugar) está o Fornos de Algodres, ainda sem pontuar. Hoje perdeu em casa com o Ferreira das Aves (1-2).

Alcains aproxima-se da frente

Com dois triunfos em dois jogos, o Alcains constitui neste momento a maior ameaça do líder Vitória de Sernache na Liga Bricomarché Castelo Branco.

Os alcainenses derrotaram este domingo o Vila Velha de Ródão por 4-1 e estão em terceiro, tendo dois jogos em atraso.

O Sernache folgou, mas continua na frente, com mais dois pontos do que o Belmonte, que hoje foi goleado (5-0) no terreno do Idanhense.

Pedrógão S. Pedro e Proença-a-Nova empataram sem golos, o Sertanense B venceu no Fundão (2-3) e a Atalaia empatou em casa com o IPCB (1-1).

Na I Divisão Distrital da Guarda já não há equipas só com vitórias. O Trancoso escorregou no Soito (1-1) e deixou-se apanhar no primeiro lugar pelo S. Romão, que bateu a Guarda Unida por 5-3.

Mêda (1-2 ao Vila Cortez) e Manteigas (0-2 em Vila Franca das Naves) ganharam e partilham agora o terceiro posto com o Sabugal, derrotado em Aguiar da Beira (2-0).

Nos outros jogos, houve empate no Figueirense-Gouveia (1-1) e o Almeida ganhou em Vila Nova de Tázem (1-3).