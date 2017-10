O Sertanense continua a perseguir o líder União de Leiria na Série C do Campeonato de Portugal em futebol, depois de ter ganho este domingo ao Mortágua por 2-0, com golos de Landry e Ká.

Os sertaginenses estão no segundo lugar, a três pontos dos leirienses, que foram vencer sem problemas ao distrito da Guarda, ao terreno do Fornos de Algodres (0-5), último classificado, sem qualquer ponto.

No quarto lugar está agora o Benfica e Castelo Branco, que goleou também o Ferreira de Aves (4-0), com golos de Gazela, Kikas, Bruno Simões e Fábio Mariano.

Nesta ronda o Oleiros perdeu na visita ao Marítimo B por 4-0 e desceu para décimo, enquanto o Águias do Moradal é 14.º, após derrota em Soure (2-0).

Sernache escorrega em Pedrógão

Na Liga Bricomarché Castelo Branco, o líder Vitória de Sernache perdeu pontos pela primeira vez esta época, ao empatar (0-0) em Pedrógão de S. Pedro, tendo agora apenas um ponto de vantagem sobre o Alcains, que tem menos um jogo. Este domingo derrotou o Sertanense B por 1-0.

O Pedrógão partilha o terceiro lugar com o Belmonte, que foi vencer a Vila Velha de Ródão (0-2).

Nos outros jogos, o IPCB foi ganhar ao Fundão (0-1) e o Idanhense goleou o Proença por 4-1.

Na I Divisão Distrital da Guarda, o Manteigas escorregou em casa com o Vila Cortez (1-1) e deixou-se alcançar na liderança pelo Sp. Mêda, que bateu o Figueirense por 2-1.

Nos outros jogos, Estrela Almeida-Sp. Sabugal 2-2, Gouveia-Aguiar Beira 1-1, Guarda Unida Desportiva-Vila Franca Naves 0-3, Trancoso-Vilanovenses 1-1 e Soito-São Romão (1-1).