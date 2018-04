Saiu a “fava” ao Fundão na Taça de Portugal

Pior sorteio não podia ser para a Desportiva do Fundão, que esta quinta-feira ficou a saber que terá de medir forças com o Sporting na final eight da Taça de Portugal em futsal.

No sorteio puro havia adversários certamente mais “simpáticos” para a turma fundanense, como por exemplo o Burinhosa, o Fabril ou até o Farense, que joga na II Divisão Nacional, mas quis a sorte (ou azar) que os comandados de Nuno Couta defrontem o campeão nacional.

O detentor do troféu, o Benfica, joga com o Burinhosa, que curiosamente foi o seu adversário na final do ano passado.

Caso cumpram o favoritismo, Benfica e Sporting medirão forças nas meias-finais.

A prova realiza-se entre 10 a 13 de maio no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Eis o alinhamento:

Quartos-de-final

Jogo 1: Farense (II) – Fabril Barreiro (I)

Jogo 2: Fundão (I) – Sporting (I)

Jogo 3: Benfica (I) – Burinhosa (I)

Jogo 4: Sp. Braga (I) – Modicus (I)

Meias-finais

Vencedor do jogo 1 – Vencedor do jogo 4

Vencedor do jogo 2 – Vencedor do jogo 3