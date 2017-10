Oleiros monta ecrã gigante para quem não tem bilhete

O Oleiros, adversário do Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, indicou ter vendido os últimos 600 bilhetes para o jogo de quinta-feira com os ‘leões’.

O clube revelou que os últimos bilhetes esgotaram em meia hora e que vai instalar uma tenda com um ecrã gigante, junto à Guarda Nacional Republicana (GNR).

“Os bilhetes [600] colocados à venda para sócios e não sócios ontem à tarde [terça-feira], esgotaram em 30 minutos. Tivemos que fechar as bilheteiras, que era suposto estarem a funcionar entre as 17:30 e as 21:00”, disse João Custódio, da direção da Associação Recreativa e Cultural de Oleiros (ARCO).

A capacidade do estádio municipal de Oleiros, de 2.250 lugares, está completamente esgotada, pelo que a ARCO em cooperação com o município local, vai colocar uma tenda, onde estará um ecrã gigante, com a transmissão direta do jogo.

O objetivo é proporcionar a todos os oleirenses que não conseguiram ingressos um local onde possam assistir ao jogo com o Sporting e participarem na festa da Taça de Portugal.

A chegada da equipa do Sporting à vila de Oleiros está prevista para a tarde de hoje, com os ‘leões’ a ficarem instalados no único hotel existente na vila de Oleiros, que encerrou portas para poder receber o Sporting.

O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, entre o Oleiros, equipa do Campeonato de Portugal, e o Sporting, segundo na I Liga de futebol, está agendado para quinta-feira (20:15), no estádio municipal de Oleiros.