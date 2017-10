Oleiros honrou a região frente ao Sporting

O Oleiros saiu hoje da Taça de Portugal de cabeça erguida, apesar da derrota frente ao Sporting (2-4).

Num dia memorável, a equipa do Pinhal honrou a região com uma boa exibição, tendo em conta a diferença de estatuto entre os clubes.

Os ‘leões’ venceram com golos de João Palhinha (23 e 62 minutos), Mattheus Oliveira (41) e Rafael Leão (86), enquanto Jackson (80) e Djô Djô (90+3) faturaram para os anfitriões.

O jogo terminou praticamente com o segundo golo do Oleiros e com uma grande festa entre as 2.200 pessoas nas bancadas.