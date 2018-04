Oleiros ainda na luta pela manutenção

O Oleiros conseguiu este domingo mais um ponto, na deslocação a Águeda, onde empatou (1-1), ficando a um ponto da primeira equipa acima da linha-de-água.

Com duas jornadas por realizar, os oleirenses têm, portanto, francas possibilidades de ainda conseguirem a manutenção na Série C do Campeonato de Portugal. Nas rondas finais recebem o Sertanense e visitam o Mortágua, um dos adversários diretos.

Ao invés, o Benfica e Castelo Branco ficou praticamente afastado do objetivo de chegar à fase de subida, pois empatou na Marinha Grande (1-1) e ficou já a quatro pontos do segundo lugar.

Já com tudo resolvido, o Sertanense bateu o Ferreira de Aves por 5-0.

Os já despromovidos Águias do Moradal e Fornos de Algodres perderam 2-0 com o Gafanha e Anadia, respetivamente.