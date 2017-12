Mário Patrão procura melhorar classificação no Dakar

O piloto beirão Mário Patrão, de Seia, parte para o rali Dakar 2018, que começa a 6 de janeiro no Peru, apostado em superar a sua melhor classificação de sempre, um 13.º lugar obtido há dois anos.

O ‘motard’ serrano compete pela sexta vez no Dakar, sendo que é a segunda que inicia a maratona de 14 dias pelas pistas sul-americanas com uma moto oficial do construtor austríaco KTM.

“Estou confiante que posso por fazer um bom resultado. O melhor até ao momento é um 13.º lugar conquistado em 2016. O objetivo deste ano passa por melhorar essa classificação. Sabemos que o Dakar é uma prova dura, são 14 dias de corrida, muitas horas em cima da mota, pelo que estamos conscientes da dificuldade do que nos espera”, diz.

De qualquer forma, realça que o objetivo principal passa por mais uma vitória para a equipa, a mais vitoriosa desde que a prova se mudou de África para a América do Sul. “Vamos inseridos numa estrutura de fábrica que ganhou 15 vezes seguidas. O objetivo principal coletivo é renovar o título, é conseguir ganhar novamente o Dakar. Eu estarei lá para ajudar no que me for solicitado”, realça.