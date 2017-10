Jovem saltador de Orjais está a caminho do Benfica

O jovem saltador Samuel Pereira, de Orjais (Covilhã), está a caminho do Benfica, que viu nele um enorme potencial, certamente justificado pelo facto de ser bicampeão nacional de juvenis em salto em altura.

Formado no GCA Donas, o atleta é um verdadeiro fenímeno, mesmo treinado em condições muito más, no Complexo Desportivo da Covilhã. O colchão em que salta está deteriorado e amarrado com cordas de nylon para não se desintegrar. Ainda que receie lesionar-se e por vezes hesite, saltar é o que gosta de fazer e o treino diário é fundamental para se manter líder do ‘ranking’ nacional do seu escalão.

A cada queda, levanta-se uma nuvem de pó à volta do saltador de 16 anos, que por momentos o obriga a proteger os olhos. Bruno Mangana, o treinador, que o acompanha há dez anos, vai ajeitando uma carpete improvisada em cima das cordas, mas na hora da receção o tapete movimenta-se e Samuel acaba por colecionar mais algumas feridas.

Este ano bateu um recorde com 13 anos, no Olímpico Jovem, quando saltou 2,01 m. Tudo começou há cinco anos. Experimentou saltar e o técnico percebeu existir potencial. Ainda era iniciado e já participava, informalmente, em estágios da seleção nacional. Agora, com a promessa de melhores condições para poder explorar as suas capacidades, está a caminho do Benfica, embora no dia-a-dia continue a treinar na Covilhã, a dez quilómetros da sua casa, em Orjais.

Cada vez que salta no Complexo Desportivo da Covilhã “é uma dor de alma”. “Tenho medo de que ele se magoe”, confessa o treinador à Lusa. Simão Pereira garante nunca ter pensado desistir. “Para mim, magoar-me já faz parte do treino”, diz o jovem de 1,87 m.

No final da temporada, o atleta do GCA Donas tinha propostas de oito clubes. Optou pelo Benfica, onde afirma ter-se sentido desejado e onde está alguém que apostou nele, o treinador Pedro Pinto, antigo diretor técnico nacional.

Foram as “características típicas de um saltador e a morfologia” que chamaram a atenção do antigo selecionador. Simão Pereira é “magrinho, alto, com as pernas longas, segmentos longos”, características que aliada a “uma boa capacidade elástica”.

“Eu penso que este miúdo tem uma grande margem de progressão”, sublinha Pedro Pinto, que não se limita a olhar para o ‘ranking’, mas também para o “ponto de maturação” do atleta. Ao contrário de outros, muscularmente muito desenvolvidos, fisicamente quase adultos, Simão Pereira “é um miúdo”.

O treinador ‘encarnado’ sublinha as boas marcas e tem boas expectativas, embora acentue existirem vários problemas, como as lesões, que podem prejudicar um percurso. Para já, deseja que o atleta, estudante de Multimédia, possa crescer continuando a treinar no local habitual.

Segundo Bruno Mangana, existe a promessa do presidente da Câmara da Covilhã de que vai ser comprado um novo colchão, uma forma de facilitar a Simão Pereira e outros atletas da zona atingir mais altos voos.