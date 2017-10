Já há bilhetes para o Oleiros-Sporting

Começam hoje a ser vendidos os bilhetes a que o Oleiros tem direito relativamente ao embate com o Sporting para a Taça de Portugal, que se realiza quinta-feira, dia 12, às 20:15, no municipal da vila oleirense.

Entre as 17:30 e as 21 horas de hoje apenas os sócios da ARC Oleiros podem adquirir ingressos. Amanhã, terça-feira, no mesmo horário, a venda será para o público em geral.

Tanto num caso, como noutro, as entradas estão à venda na bilheteira do estádio municipal de Oleiros.

Foi na noite de domingo que o clube do Pinhal e restantes entidades confirmaram que o jogo vai mesmo ter lugar em Oleiros, depois de cumpridas todas as exigências, havendo apenas mais dois ou três pormenores para finalizar até amanhã.

Filipe Sanches