Fundão ganha a primeira “final” pelo “playoff”

A Desportiva do Fundão ganhou este sábado ao Quinta dos Lombos por 3-2, isolando-se no sexto lugar da I Divisão Nacional de futsal, onde a luta pelo playoff continua intensa.

Mário Freitas, Pauleta e Erick Mendonça fizeram os golos fundanenses e na reta final os visitantes reduziram, curiosamente com autogolos dos locais David Gomes e Gui.

Apenas os oito primeiros conseguem o apuramento e os fundanenses têm agora três pontos de vantagem sobre esta equipa dos Lombos e também sobre Belenenses e Burinhosa, que é o próximo adversário da Desportiva, no sábado, no concelho de Alcobaça. Será mais uma “final”. Uma vitória do Fundão praticamente garante o apuramento, mas certamente as dificuldades serão elevadas.