A Desportiva do Fundão perdeu este sábado (4-1) no reduto do Módicus, em partida da oitava jornada da I Divisão Nacional de futsal.

Mário Freitas assinou o golo da turma fundanense, que agora ocupa o 10.° lugar na tabela classificativa, fora dos lugares de playoff.

O brasileiro Gui foi expulso.