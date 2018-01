Fundão muito eficaz já está nas meias-finais

A Desportiva do Fundão goleou (7-2) esta quinta-feira o Futsal Azeméis na abertura dos quartos-de-final da Taça da Liga de futsal, preparando-se agora para as meias-finais de sábado.

No pavilhão de Sines, os fundanenses foram sempre superiores, com destaque para o brasileiro Gui, que assinou dois golos fantásticos, um no primeito tempo e outro logo a abrir a segunda parte.

Pauleta fez o 3-0, após grande jogada individual de Márcio Moreira, jogador que depois haveria de fazer nova assistência para Ricardinho assinar o quarto. Antes, o Azeméis reduzira por Nandinho.

Os nortenhos arriscaram muito cedo a estratégia de guarda-redes avançado, mas apenas marcaram um golo, enquanto o Fundão apontou mais três: novamente Ricardinho, Erick Mendonça e Kiko.

A Desportiva deverá, em princípio, defrontar o Sporting nas meias-finais, pois os leões são claramente favoritos na partida frente ao Unidos Pinheirense.