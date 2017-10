Fundão derrotado pela eficácia do Sp. Braga

A Desportiva do Fundão perdeu (0-2) esta quarta-feira a partida que tinha em atraso da I Divisão Nacional de futsal frente ao Sp. Braga, equipa que revelou uma eficácia tremenda.

Talvez motivada pelo brilhante apuramento para a ronda de elite da UEFA Futsal Cup, a formação minhota respirou confiança na deslocação à Beira Baixa, defendendo muito bem e concretizando duas das poucas oportunidades de que dispôs.

O encontro foi muito equilibrado do início ao fim, embora os fundanenses tivessem sempre maior posse de bola. Com a tática a levar a melhor sobre a técnica, os guarda-redes tiveram pouco trabalho e nas poucas vezes em que foram chamados, responderam com classe.

Mais confortável na tabela classificativa, o Sp. Braga/AAUM pôde jogar no erro e foi dessa forma que abriu o marcador já na reta final do jogo, aos 35 minutos. Após um ressalto, Nilson fez o trabalho na área e deu de bandeja a Marinho.

Um minuto depois, golo antológico do capitão baracarense André Machado, cm aceleração na direita, finta sobre o guardião Iker e bola no ângulo.

Os fundanenses ainda tentaram o sistema de guarda-redes avançado, mas sem sucesso.

Com este resultado, o Fundão permanece no nono lugar, fora do playoff, enquanto o Braga subiu à terceira posição.

Filipe Sanches