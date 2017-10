Fundão consegue empate a 15 segundos do fim

A Desportiva do Fundão teve de suar muito para conseguir um empate caseiro (1-1), este sábado, na receção ao Futsal Azeméis, da quinta jornada da Liga Sportzone de futsal.

Os fundanenses estiveram por cima em diversos momentos, mas revelaram alguma falta de ideias na zona de ataque.

Os nortenhos chegaram ao intervalo na frente do marcador e estiveram na iminência de levar os três pontos, mas Mário Freitas, como guarda-redes avançado, empatou quando faltavam 15 segundos para a buzina final.

Apesar da igualdade, os fundanenses continuam nos lugares de playoff.

Empate no dérbi beirão da II Divisão

Cariense e Boa Esperança empataram no dérbi beirão da Série D da II Divisão Nacional, realizado este sábado em Caria (2-2).

Foi um jogo intenso, desde o início ao fim, com bancadas cheias e grande ambiente. O Boa Esperança esteve duas vezes na frente, mas o Cariense, que assumiu quase sempre as despesas do jogo, conseguiu igualar.

Carrilho e Serôdio marcaram pelos albicastrenses, enquanto Fábio Salvado e João Batista assinaram os golos locais.

O Cariense desceu ao terceiro lugar e o Boa Esperança é sexto, tendo sido ultrapassado pelo Retaxo, que derrotou o Miranda do Corvo por 7-5. O Sabugal foi goleado em casa pelo líder Ferreira do Zêzere e continua em último, ainda sem pontos em três jornadas.