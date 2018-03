Fundão apura-se para a “final eight” da Taça de Portugal

A Desportiva do Fundão recebeu e bateu o Desportivo das Aves (6-3), este sábado, garantindo a presença na final eight da Taça de Portugal em futsal.

Num jogo praticamente de sentido único, os fundanenses entraram fortes, desperdiçaram os primeiros lances, com Erick Mendonça a acertar nos postes duas vezes, mas aos seis minutos o pivot Kiko abriu mesmo o marcador, após passe de Mário Freitas.

Apesar do forte domínio dos locais, só em cima do intervalo surgiu o segundo golo. O brasileiro Eskerda, capitão de equipa, assinou um grande golo, com um remate de primeira, após canto cobrado por Mário Freitas.

Na segunda parte, Eskerda também experimentou os postes, mas logo no terceiro minuto Mário Freitas, invertendo os papéis, acabou com as dúvidas, após assistência de Kiko.

Os visitantes reduziram aos 25 minutos, mas os fundanenses elevaram de novo a intensidade na reta final e levaram o resultado para os seis golos. Erick marcou de cabeça e depois Márcio Moreira e o jovem Fábio Mota fecharam as contas.

A Desportiva do Fundão ganha, assim, o direito de estar na final eight da Taça de Portugal, que vai decorrer em Gondomar entre 10 e 13 de maio.

Mas antes disso tem o campeonato da I Divisão Nacional, onde precisa urgentemente de vitórias para assegurar a presença no playoff. No próximo sábado, curiosamente, visita o mesmo Desportivo das Aves.

Raparigas do Valverde em frente

A equipa do Grupo Desportivo de Valverde jogou e ganhou (1-3), este sábado, em Santarém, frente à formação dos Lírios do Campo, em jogo antecipado da segunda jornada da Série E da Taça Nacional de seniores femininos.

Com este triunfo, a equipa do concelho do Fundão garantiu já o apuramento para a próxima fase da competição.

Ana Vanessa (que bisou) e Rita Curto assinaram os golos da turma comandada por Catarina Rondão.