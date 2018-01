Fatai outra vez decisivo no triunfo serrano

O Sporting da Covilhã venceu hoje o Sporting B (0-1) em jogo da 20.ª jornada da II liga de futebol.

O tento do nigeriano Sodiq Fatai (45+1 minutos) chegou para a equipa da Covilhã dar seguimento ao bom momento que atravessa, com o terceiro triunfo consecutivo e consequente salto na classificação, ocupando agora provisoriamente o sétimo posto, com 30 pontos.

Tal como na ronda anterior, Adul Seidi viu bem a desmarcação de Fatai, que teve categoria ao finalizar, aos 45+1.

O segundo tempo trouxe menos espetáculo e menos chances de golo, apesar do encontro continuar em aberto para as duas equipas.