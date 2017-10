Domingo risonho para BC Branco, Oleiros, Sernache e Manteigas

Com um golo solitário de Kikas, o Benfica e Castelo Branco ganhou este domingo no terreno do Nogueirense (0-1) e reforçou o quinto lugar na Serie C do Campeonato de Portugal em futebol, aproximando-se do líder U. Leiria e do segundo classificado, o Sertanense.

Curiosamente, estas equipas defrontaram-se em Leiria nesta sétima jornada, empatando 2-2. Robson e Sunday assinaram os golos sertaginenses.

Dia também positivo para o Oleiros, que subiu ao grupo dos sétimos classificado depois de derrotar o Fornos de Algodres (último classificado, sem qualquer ponto) por 1-0, com golo de Diego.

Na zona de descida continua igualmente o Águias do Moradal, após derrota caseira com o Marinhense (0-1).

Vitória de Sernache só tem a ameaça do Alcains

Passando para os campeonatos distritais, na Liga Bricomarché Castelo Branco o Vitória de Sernache continua imparável, tendo derrotado este domingo o Atalaia do Campo por 1-0 (golo de William).

É líder isolado, só com vitórias. A única ameaça neste momento parece ser o Alcains, que também só tem vitórias, mas que está no segundo lugar com um jogo em atraso. Hoje, os alcainenses foram a Belmonte impor uma goleada pesada (1-6). Todos os golos foram apontados por jogadores visitantes, uma vez que a vantagem inicial dos locais surgiu após um autogolo de Hugo Caio. Depois o Alcains virou com golos de Fábio Brito, Leo e “bis” de Filipe Velho e Miguel.

O Idanhense também tem ambições, mas voltou a “escorregar”, desta feita no terreno do Sertanense B (4-4). Nicleiton (bisou), Filipe e Rafa marcaram pelos locais, enquanto os golos raianos foram de Bruno Vieira (dois) , João Henriques e Nuno Soares.

Nos outros jogos, o Pedrógão bateu o ganhou fora ao IPCB (1-3), com “bis” de Gelson e golo de Ricardo Pires, depois dos “estudantes” terem aberto o ativo por Cláudio; e registou-se empate sem golos entre Proença e Ac. Fundão.

Manteigas isola-se na frente

Na I Divisão Distrital da Guarda, o Manteigas é o novo líder isolado, depois de ganhar no Sabugal (1-2), tendo agora um ponto de vantagem sobre o Figueirense, que bateu o Trancoso por 2-1.

Nos outros jogos:

Aguiar da Beira – Almeida 4-2

Vila Franca das Naves – Gouveia 1-1

Vilanovenses – Guarda Unida 2-0

S. Romão – Mêda 1-1

Vila Cortez – Soito 3-3