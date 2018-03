Desportiva cumpre na Vila das Aves e sobe na tabela

A Desportiva do Fundão voltou a vencer o Desportivo das Aves, agora fora e a contar para o campeonato da I Divisão Nacional (1-3), subindo ao sexto lugar e ficando à espera do que vão fazer os adversários.

Os nortenhos, que na semana passada haviam sido eliminados da Taça de Portugal no Fundão, quiseram “vingar-se” e até marcaram primeiro logo aos dois minutos, mas a Desportiva reagiu cedo, com Mário Freitas a empatar aos cinco minutos e Márcio Moreira a fazer a reviravolta aos oito.

Daí para a frente, muito desperdício do Fundão, que só fechou o resultado a quatro minutos do fim, com o “bis” de Márcio.

Na próxima ronda, os fundanenses recebem a Quinta dos Lombos e se vencerem podem ficar já bastante perto do apuramento para o playoff.