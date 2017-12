Derrota caseira deixa Fundão na “corda bamba”

A Desportiva do Fundão perdeu este sábado em casa com os Leões de Porto Salvo (1-4) e começa a ficar numa posição “perigosa” na tabela classificativa da I Divisão Nacional de futsal.

Os fundanenses estão agora num grupo de cinco equipas que partilham o sexto lugar (juntamente com Belenenses, Rio Ave, Quinta dos Lombos e Burinhosa), pelo que a luta pela presença no playoff (oito primeiros) adivinha-se “escaldante” nesta segunda volta do campeonato.

Este sábado, no seu pavilhão, os comandados de Nuno Couto estiveram longe daquilo que já fizeram noutros momentos. Na primeira parte, os visitantes abriram o marcador por João Silva, jogador que logo no arranque do segundo tempo ampliou a vantagem.

A oito minutos do fim, Ricardinho ainda deu esperança aos beirões, mas na ponta final os Leões de Porto Salvo (são antepenúltimos e ainda não tinham vencido fora), foram mais eficazes e fecharam as contas com golos de Cherif e Diogo Santos.

No próximo sábado, dia 6 de janeiro, a Desportiva visita o Rio Ave.