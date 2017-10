Corações divididos entre os sportinguistas de Oleiros

Com um movimento fora do normal para um dia de semana, a vila de Oleiros esquece por hoje o drama dos incêndios para fazer a festa do futebol.

Filhos da terra vieram de longe para verem um dos maiores do futebol jogar na sua terra. É o caso dos irmãos Pereira, sócios do Sporting há mais de 50 anos (ainda a ARC Oleiros não existia), naturais de Admoço (Oleiros).

Quando viram o sorteio da Taça, não hesitaram. “Viemos de propósito. Nunca imaginei que isto pudesse acontecer na minha terra, é um sonho”.

Os restaurantes esfregam as mãos com mais trabalho, mas logo à noite vão fechar as portas. “Vamos servir refeições até ao fim da tarde. Os clientes que nos perdoem mas o dia de hoje é histórico”, refere ao JF Anabela Rodrigues, responsável pelo restaurante Peixoto.