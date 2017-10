Boa Esperança mais forte no dérbi com o Retaxo

O Boa Esperança recebeu e bateu este sábado o vizinho Retaxo por 4-1, em mais um dérbi beirão da Série D da II Divisão Nacional de futsal.

O equilíbrio foi a nota dominante da primeira parte, com 1-1 ao intervalo, mas na segunda parte a equipa da casa foi mais forte e assegurou o triunfo, alcançando no quarto lugar (com sete pontos) a equipa do Cariense, que foi derrotada pela primeira vez esta temporada: 4-2 no reduto do Amarense.

O Retaxo está logo a seguir, na sexta posição, com seis pontos.

Na I Divisão Nacional, o Fundão não jogou porque o adversário, o Sp. Braga, esteve a jogar a qualificação da UEFA Cup. Desta forma, os fundanenses saíram da zona de playoff, descendo ao nono lugar.