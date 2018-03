Benfica C. Branco e Oleiros recuperam terreno

Jornada muito positiva para o Benfica e Castelo Branco e para o Oleiros, cada um com os seus objetivos, na Série C do Campeonato de Portugal.

Os albicastrenses venceram o Marítimo B por 1-0 e alcançaram no segundo lugar o Lusitano, embora esta equipa tenha vantagem no confronto direto. Os dois clubes prometem uma luta escaldante pela segunda posição, que pode dar acesso à fase de subida.

Na luta pela manutenção, o Oleiros ganhou em Soure (1-2) e ficou a três pontos da primeira equipa cima da “linha-de-água”, quando faltam quatro jornadas por disputar.

Já com a manutenção garantida, o Sertanense ganhou 4-0 ao já despromovido Águias do Moradal.