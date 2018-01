Avançado Kikas assina pelo Belenenses

O avançado Kikas, do Benfica e Castelo Branco, acaba de assinar um contrato profissional com o Belenenses, com a duração de três anos e que entra em vigor no próximo mês de julho.

Aos 19 anos, o atacante dá o tão desejado salto, depois de ter impressionado esta temporada no seu primeiro ano de sénior, sendo um dos melhores marcadores da Série C do Campeonato de Portugal, com 10 golos, e tendo ainda apontado quatro golos na Taça de Portugal.

O atleta vai permanecer na equipa albicastrense até final desta época, tentando ajudar o clube a chegar à fase de subida.