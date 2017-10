Aldeias do Xisto recebem Europeu de downhill em 2018 e 2019

A zona das Aldeias do Xisto vai receber o Campeonato da Europa de Downhill (DHI) em BTT no próximos dois anos, anunciou terça-feira a União Europeia de Ciclismo (UEC), entidade titular daquela competição.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) especifica que a competição de 2018 vai decorrer no dia 15 de abril, sendo que nos dois dias anteriores já haverá treinos com as equipas e atletas participantes.

“Portugal tem vindo a afirmar-se, ao longo dos últimos anos, como um dos destinos de eleição dos praticantes e das equipas profissionais de DHI para competições, estágios e testes de início de temporada. Tendo em conta que as Aldeias do Xisto são uma das regiões com melhores condições para a prática da disciplina radical e de espetáculo do BTT, a UEC acolheu de braços abertos a nossa candidatura, também “devido às provas dadas pela Federação na organização de grandes eventos internacionais, de que é exemplo o Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e Juniores”, refere a FPC.