Rui Veloso e Ana Bacalhau sobem ao palco na Guarda

Concertos de Rui Veloso, de Ana Bacalhau e o ciclo Guarda In Jazz destacam-se na programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para os meses de abril, maio, junho e julho, foi hoje anunciado.

O músico Rui Veloso sobe ao palco do grande auditório do TMG, pelas 21:30 do dia 25 de abril, para um concerto comemorativo do 13.º aniversário daquele equipamento cultural.

Ainda na música, destaque para concertos de Ana Bacalhau, a voz dos Deolinda, que se apresenta a solo na Guarda, no dia 26 de maio, de Lince (Sofia Ribeiro), no dia 16, de Surma (Débora Umbelino), no dia 30, e outro de Viviane (“Viviane canta Piaf”), a 16 de junho.

O coordenador e programador do TMG, Victor Afonso, disse na conferência de imprensa de apresentação da programação para os próximos quatro meses que o público da Guarda também tem oportunidade de assistir a sete concertos de jazz e ao lançamento de um livro, no âmbito do ciclo Guarda In Jazz.

Segundo o responsável, o ciclo, a realizar em junho e julho, inclui “uma programação muito multifacetada em termos artísticos”.

Estão programados concertos de Slow is Possible (29 junho), Elas e o Jazz (dia 30), Trio Lokomotiv (05 de julho), Vítor Rua & The Metaphysical Angels (06), João Hasselberg Spectral Songs (07), The Bad Plus (11) e Jazzamboka (12).

Durante o Guarda In Jazz, no dia 03 de julho, pelas 21:30 será apresentado, no café concerto do TMG, o livro “O Jazz depois do Jazz”, de Ivo Martins.

No teatro, realce para as peças “Portugal não é um país pequeno”, de André Amálio/Hotel Europa (13 de abril), e “O cultivo de flores de plástico”, pelo Teatro do Calafrio (de 09 a 12 de maio).

O TMG também vai receber espetáculos de dança como “Merci – A Antestreia”, de Sara Vaz (07 de abril) e “Vespa”, de Rui Horta (dia 21).

A galeria de arte do Teatro da Guarda recebe, no âmbito do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Cidade da Guarda, a exposição coletiva de pintura “Transformações – Da memória à vanguarda”, entre 02 de junho e 31 de julho.

Victor Afonso disse que a programação para os meses de abril, maio, junho e julho inclui mais de 60 sessões, observando que decorrem atividades “quase diariamente”.

“Temos uma atividade muito intensa e isso também se reflete na afluência de público”, observou.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, disse que a programação do TMG para os próximos quatro meses é “intensa, abrangente e diversificada” e tem “atraído cada vez mais públicos”.

O autarca adiantou que no primeiro trimestre de 2018, em comparação com igual período de 2017, o TMG registou “um aumento de 49% de espetadores”, o que se traduziu em “mais 3.278 espetadores”.

Passados 13 anos após a inauguração do TMG, Victor Amaral considera que o trabalho realizado pelo município “continua a dignificar” aquela estrutura cultural “e a posicionar a Guarda num contexto regional como uma cidade de cultura”.