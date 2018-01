Pinharanda Gomes vai ser “Honoris Causa” pela UBI

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou sexta-feira que vai conceder a Jesué Pinharanda Gomes o grau de Doutor Honoris Causa. A cerimónia está marcada para dia 20 de março e servirá para reconhecer o elevado mérito alcançado por uma personalidade beirã na área da cultura.

Pinharanda Gomes, natural do concelho do Sabugal, nasceu na localidade de Quadrazais em 1939. Estudou na Guarda e acabou por se estabelecer em Lisboa, onde trabalhou até 2002, tendo desempenhado funções numa empresa de máquinas agrícolas. Nunca perdeu o gosto pelo estudo das mais diversas matérias culturais enquanto autodidata. Pelas milhares de horas passadas na Biblioteca Nacional, considerou este espaço a sua principal escola.

Construiu assim um perfil de ensaísta, pensador, escritor, filósofo e historiador com mais de 300 títulos que incluem opúsculos e separatas e/ou dispersos, para além de traduções e das mais diversas colaborações em volumes colectivos e em Dicionários e Enciclopédias). Ao longo de mais de meio século, Jesué Pinharanda Gomes foi produzindo uma obra singular, tanto pela sua extensão e qualidade. O empenho colocado na mesma ficou bem presente quando afirmou que a sua biografia é a sua bibliografia.

Entre os temas a que mais se dedicou estão a Filosofia, História da Filosofia, Filosofia Hebraico-Portuguesa, Pensamento Português, História e Etnografia e Espiritualidade, das quais assinou obras referidas e citadas pelas principais publicações portuguesas da especialidade. Como tradutor, verteu para português obras de Platão e de Descartes.

Já foi distinguido como Membro Honorário da Casa das Beiras, Membro Honorário da Casa do Conselho do Sabugal em Lisboa, Membro Honorário do Movimento Internacional Lusófono, entre outras, como a Medalha de Mérito da Freguesia de Sto. António dos Cavaleiros, a Medalha de Mérito do Conselho de Loures, a Medalha de Mérito da Câmara da Guarda e a Medalha de Ouro do Município do Sabugal. Em 2017 recebeu o Prémio Vida e Obra no II Festival TABULA RASA, co-organizado pelo MIL: Movimento Internacional Lusófono e pela NOVA ÁGUIA: Revista de Cultura para o Século XXI.

Em 2012, ofereceu toda a sua biblioteca pessoal ao município do Sabugal, acrescido de um espólio constituído por correspondência, iconografia religiosa e medalhística e recortes de imprensa. Para acolher, tratar e disponibilizar todo o material, foi criado no Sabugal o “Centro Jesué Pinharanda Gomes”, a partir do qual foi estabelecido um protocolo entre a autarquia e a Universidade da Beira Interior para, entre outras possibilidades, se proceder ao estudo e à investigação do legado cultural que o autor fez à sua terra natal e, por extensão, a todo o Interior.

A Cerimónia de Concessão do Grau de Doutor Honoris Causa a Jesué Pinharanda Gomes vai decorrer no Anfiteatro das Sessões Solenes, com início às 14h30.