“Norton” atuam esta sexta-feira no Fundão

Os Norton são os convidados de hoje do “Sons à Sexta”, a iniciativa que uma vez por mês leva música ao auditório d’ A Moagem – Centro do Engenho e das Artes, no Fundão.

A banda de Castelo Branco, mas já com grande projeção nacional e até internacional, atua às 22:30.

Os Norton já vão no quarto álbum de originais, mas “a frescura com que se reinventam a cada disco faz deles um dos melhores exemplos de como a pop e a música alternativa podem andar de mãos dadas e serem felizes”, diz o Munícipio do Fundão.

Entre as texturas doces, o cheirinho a sonhos, as cascatas sónicas e uma secção rítmica que puxa para a pista de dança sempre que pode o quarteto de Castelo Branco soma já quinze anos de carreira, quatro registos de originais, dois álbuns de remisturas, digressões por toda a Europa e Japão, edições no Japão e um documentário.