ESTE lança peça “Inspektor” em Castelo Branco

A peça “Inspektor”, a partir do texto de Nikolai Gogol, é a nova criação da Estação Teatral da Beira Interior, em coprodução com o Cineteatro Avenida de Castelo Branco, espaço que recebe a estreia na quinta-feira, dia 11.

O programador cultural da Câmara de Castelo Branco, Carlos Semedo, explicou que a coprodução do Cineteatro Avenida, neste espetáculo, surge de uma forma natural, devido ao relacionamento existente com esta companhia de teatro, com sede no Fundão.

“Temos tido uma relação de grande proximidade e passado quase sempre as peças e as produções da ESTE no Cineteatro. Ao longo destes oito anos, temos estimulado esta ligação com a companhia profissional do Fundão e acompanhado de perto o seu trabalho”, disse.

Este responsável adianta que a “cumplicidade” entre ambas as partes fez com que fosse proposto à ESTE que a sua próxima criação fosse feita em coprodução com Castelo Branco, o que veio a acontecer.

“Esta é a primeira vez que Castelo Branco recebe a ESTE para estrear uma produção sua que vai ser feita na quinta-feira (dia 11 de janeiro), seguindo-se uma segunda apresentação na sexta-feira (12 de janeiro), ambas às 21:30, no palco do Cineteatro”, frisou.

O programador cultural do município de Castelo Branco realça ainda o esforço que tem sido feito no sentido de o Cineteatro Avenida programar com entidades locais situadas no eixo entre Vila Velha de Ródão e Guarda.

“É muito importante para a programação cultural de Castelo Branco que além de procurar estimular ao máximo a produção local, tenta manter um diálogo cultural no eixo entre Vila Velha de Ródão e Guarda”, sustentou.

Baseada na peça homónima do escritor russo Nikolai Gogol, “Inspektor” conta com encenação de Nuno Pino Custódio, espaço cénico de Pedro Novo, figurinos de Maria Luiz e interpretação de Joana Poejo, Roberto Querido, Samuel Querido e Tiago Poiares.