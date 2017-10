Governo confirma “utilidade pública” à Fundação Manuel Cargaleiro

O Governo confirmou o estatuto de utilidade pública à Fundação Manuel Cargaleiro criada pelo pintor e ceramista português para gerir as suas obras e que desde 2010 passou a ter sede em Castelo Branco.

A confirmação do estatuto de utilidade pública desta fundação, instituída a 31 de janeiro de 1990 por Manuel Cargaleiro e reconhecida por despacho do secretário de Estado da Administração Interna, de 16 de maio de 1990, foi publicada em Diário da República no dia 18.

No âmbito dos seus fins estatutários, tem vindo a desenvolver, em cooperação com o município de Castelo Branco, atividades em favor da comunidade local, particularmente da comunidade escolar.

“Destaca-se pela promoção da arte e da cultura, através do museu-escola Manuel Cargaleiro, com programação contínua, sistematizada e diversificada, abrangendo um significativo leque de exposições e atividades paralelas, contribuindo para o desenvolvimento cultural, patrimonial e recreativo do concelho”, lê-se na publicação do Diário da República.

A declaração de utilidade pública da Fundação Manuel Cargaleiro mereceu a concordância da Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Documentação e da Secretária-Geral Adjunta da Presidência do Conselho de Ministros.

“Pela importância do seu espólio e da notoriedade do seu fundador, o pintor Manuel Cargaleiro, a Fundação Manuel Cargaleiro é referenciada como uma entidade que prestigia não só a cidade de Castelo Branco e o seu concelho, mas também Portugal na sua projeção internacional”, refere o documento.

Manuel Cargaleiro é natural de Chão das Servas, Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

O museu e também a sede da fundação funcionam na rua dos Cavaleiros, em plena zona histórica de Castelo Branco e entre as cinco mil peças inventariadas e outras que o mestre doou à fundação, e que estão por tratar, encontram-se pinturas, tapeçarias, cerâmicas e azulejos.

Em 1952, fez a primeira exposição individual, na Sala de Exposições do Secretariado Nacional da Informação Cultura Popular e Turismo (SNI).

Na década de 1950, foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura, em Itália, onde estudou cerâmica, e da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, onde passou a residir desde 1958.

Executou vários trabalhos de arte pública, nomeadamente painéis cerâmicos para o Jardim Municipal de Almada, a fachada da Igreja de Moscavide, estação do Metro de Champs Elysées-Clémenceau, em Paris, o painel para a escola com o seu nome no Seixal, a fonte no Parque da Cidade de Castelo Branco e a estação Colégio Militar do Metro de Lisboa.