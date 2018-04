“Comedia a La Carte” e Pat Metheny atuam em Castelo Branco

O Festival Literário, o espetáculo “Trovas & Canções” em torno da figura de Ruy de Carvalho e o Commedia a La Carte são destaques da agenda cultural de Castelo Branco para o segundo trimestre, foi hoje anunciado.

“Na Biblioteca Municipal e nas escolas do concelho, teremos mais uma edição do Fronteira – Festival Literário de Castelo Branco que trará, entre outros, Pedro Mexia, Ana Margarida de Carvalho, José Carlos de Vasconcelos e Mário Augusto”, explica o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O espetáculo “Trovas & Canções, Actores, Poetas e Cantores” apresenta-se Cineteatro Avenida de Castelo Branco, no dia 07 de abril, a partir das 21:30.

Trata-se de um espetáculo inédito, da autoria de Paula Carvalho e Paulo Mira Coelho, pela forma como reúne três gerações de atores e outros grandes profissionais ao redor da figura de Ruy de Carvalho.

O espetáculo pretende recordar uma mão cheia de poemas, que tornaram famosas algumas da nossas grandes canções, desde Pedro Homem de Mello a José Luís Gordo, sem esquecer Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Moniz Pereira, Ary dos Santos, Manuel Alegre, Florbela Espanca e José Luís Tinoco.

A agenda Cultura Vibra inclui ainda um conjunto vasto de outras manifestações culturais que se desenrolam ao longo do segundo trimestre de 2018.

De 11 a 14 de abril, decorre a sexta edição do Fronteira – Festival Literário de Castelo Branco, com mesas de debate, visitas de autores a escolas, ‘workshops’ e muitas outras atividades em torno da literatura.

Durante o evento, passarão por Castelo Branco nomes como Ana Margarida Carvalho, António Mota, Filipa Melo, José Mário Silva, Maria Bouza, Pedro Brito, Rachel Caiano, entre outros.

Nesta edição vai ainda ser feita uma avaliação do que mudou, ou não 20 anos volvidos sobre a atribuição do Prémio Nobel a José Saramago.

Ainda em abril, no dia 13, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, atua no Cineteatro Avenida de Castelo Branco, a partir das 21:30.

No dia 5 de maio, Commedia a La Carte leva o espetáculo “Os Melhores do Mundo” ao palco do Cineteatro Avenida de Castelo Branco.

César Mourão e Carlos M. Cunha contam com a presença do improvisador colombiano Gustavo Miranda.

A 30 de junho, o guitarrista Pat Metheny, vencedor de 20 Grammys, apresenta-se também em Castelo Branco no âmbito da digressão em Portugal.

“Na nossa oferta cultural há momentos que se destacam pela sua singularidade, mas é a sua constância e densidade que gera e solidifica a relação dos públicos com os diversos equipamentos e património”, conclui o autarca de Castelo Branco.