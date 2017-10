Zonas turísticas e centro histórico com rede “wi-fi” gratuita

A Câmara Municipal da Covilhã anunciou hoje que o centro histórico da cidade e as zonas turísticas do concelho vão passar a dispor de rede ‘wi-fi’ gratuita.

O município adianta que, além do centro histórico, a rede ‘wi-fi’ estará disponível nos jardins da cidade, nas Penhas da Saúde (Serra da Estrela), em Unhais da Serra e em Sobral de S. Miguel.

A informação adianta que a rede já está a ser “paulatinamente colocada em funcionamento, sendo que o projeto surge no seguimento de uma candidatura que a autarquia local submeteu à Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi, projeto da Organização Mundial de Turismo (OMT) e implementado pelo Governo através do Turismo de Portugal.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, salienta que este projeto contribuirá para “democratizar o acesso à internet”, além de ajudar a “maximizar a experiência dos visitantes e turistas, promovendo a gestão inteligente do destino Covilhã, e, por outro lado, democratizar o acesso à internet”.

“Vamos contar com uma ligação à internet rápida e fiável em locais de elevada procura turística, mesmo onde não existe cobertura de fibra por parte de nenhum operador no mercado. Queremos posicionar-nos no grupo das ‘smart cities’ e apostar no turismo como fator decisivo no desenvolvimento de um concelho que se quer assumir cada vez mais como um destino de eleição”, acrescenta o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.