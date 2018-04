Um morto e vários feridos em acidente com jovens da Covilhã

Um morto e vários feridos é o resultado do despiste de um autocarro que transportaria jovens da Covilhã, esta tarde, por volta das 18 horas, no IP 2, entre o nó de Arez e a Barragem do Fratel, no concelho de Nisa.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta para o acidente, cujas causas são desconhecidas, foi recebido às 17:56.

Ao que tudo indica, o autocarro transportava alunos finalistas que regressavam à Covilhã depois de uma semana de férias no sul de Espanha.

A bordo do autocarro seguiam 48 passageiros e o condutor.

As operações de socorro envolvem 100 operacionais, auxiliados por 41 viaturas e um helicóptero. No local foi montado um hospital de campanha para socorrer as vítimas.