UBI recebe o maior congresso de Sociologia

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou que vai receber este ano o maior evento científico da área da Sociologia, que tem como tema “Na era da ‘pós-verdade’? Esfera pública, cidadania e qualidade da democracia no Portugal contemporâneo”.

A 10.ª edição do Congresso Português de Sociologia terá lugar em julho (entre os dias 10 e 12), sob a égide da Associação Portuguesa de Sociologia (APS), em colaboração com o Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI.

Vão estar reunidos na Covilhã especialistas e investigadores – nos encontros anteriores marcaram presença centenas de participantes – para “desenvolver a reflexão em torno das reconfigurações da esfera pública, particularmente no que se refere à centralidade dos comportamentos, atitudes e opiniões construídos no e pelo ciberespaço, embora com intensas repercussões offline, abarcando o domínio do que comummente se apelida de “redes sociais””, de acordo com a apresentação do Congresso.

Além dos especialistas nacionais, a conferência de abertura contará com Craig Calhoun, responsável pelo Instituto Berggruen, uma organização que se dedica a pensar modelos de políticas, económicas e sociais do século XXI, marcado por realidades como a tecnologia e a globalização.

A submissão de resumos/abstracts está aberta até 28 de janeiro de 2018, para as várias sessões do Congresso.

Ao longo dos três dias, a organização propõe a discussão de 16 secções temáticas: “Ambiente e Sociedade”, “Arte, Cultura e Comunicação”, “Classes, Desigualdades e Políticas Públicas”, “Conhecimento, Ciência e Tecnologia”, “Experiências e Perfis Profissionais”, “Famílias e Curso de Vida”, “Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais”, “Segurança, Defesa e Forças Armadas”, “Sexualidade e Género”, “Sociologia da Educação”, “Sociologia da Saúde”, “Sociologia das Emoções”, “Sociologia do Consumo”, “Sociologia do Desporto”, “Sociologia do Direito e da Justiça” e “Trabalho, Organizações e Profissões”.

São áreas temáticas do congresso as “Crenças e Religiosidades”, “Dinâmicas Populacionais, Gerações e Envelhecimento”, “Globalização, Política e Cidadania”, “Identidades, Valores e Modos de Vida”, “Migrações, Etnicidade e Racismo”, “Teorias e Metodologias”, “Territórios: Cidades e Campos” e “Turismo e Lazer”.

A Comissão Organizadora do X Congresso Português de Sociologia é composta por investigadores nacionais, integrando, da parte da UBI, os docentes do departamento de Sociologia, Nuno Amaral Jerónimo, José Carlos Venâncio e Maria João Simões.