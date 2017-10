UBI recebe congresso internacional sobre células estaminais

A Universidade da Beira Interior (UBI) recebe pela primeira vez o principal congresso da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular (SPCE-TC), que vai juntar cerca de 150 participantes e dois investigadores de renome internacional.

O 10th International Meeting of The Portuguese Society For Stem Cells and Cell Therapies realiza-se de 12 a 14 outubro, no Anfiteatro da Parada (Polo I), e “representa o reconhecimento que a investigação da UBI na área da saúde tem conquistado entre a comunidade científica”, explica a universidade.

O evento que recebeu várias dezenas de submissões de trabalhos é composto por sete sessões de debate em torno do tema do Congresso. Além do programa científico, o Congresso Internacional inclui momentos culturais para promover a divulgação da cidade e da região, estando previstas visitas ao Museu dos Lanifícios da UBI, ao Museu do Queijo, Centro Interpretativo da Cereja e às obras da Arte Urbana presentes na Covilhã.

A comissão organizadora do congresso é encabeçada por Liliana Bernardino, docente da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI e investigadora do Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS)), com o apoio da SPCE-TC, liderada por Perpétua Pinto-do-Ó, também docente da Universidade do Porto, investigadora do i3S, INEB.

O evento conta ainda com o aproveitamento de sinergias com estruturas da UBI como com ter lugar no Pólo I, como a Faculdade de Artes e Letras, Faculdade Ciências da Saúde, CICS, Câmara Municipal da Covilhã, EPABI, Museu dos Lanifícios e Wool Fest.