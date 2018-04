Serviços de psicologia apoiam alunos da Frei Heitor Pinto

A Escola Frei Heitor Pinto, na Covilhã, mobilizou hoje o serviço de psicologia para apoiar os colegas dos alunos que seguiam no autocarro que no domingo se despistou no IP2, provocando a morte de um jovem e 30 feridos.

“Optámos por manter a atividade letiva porque consideramos que é preferível que os restantes alunos possam estar juntos para poderem conversar e desabafar, recorrendo, se necessário for, ao serviço de psicologia da escola que está disponível para prestar todo o apoio”, diz o subdiretor do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Vítor Reis Silva.

Os alunos envolvidos no acidente apenas regressarão à escola após indicação médica.

A vítima mortal, João Nuno Fiadeiro, de 18 anos, estudava na Escola Secundária Frei Heitor Pinto, onde hoje se vive “um momento de grande dor, tristeza e consternação”, como testemunhou Vítor Reis Silva.

“Perdemos um de nós de forma trágica, um jovem. Naturalmente que isso afeta docentes, professores e alunos e a tristeza é muita”, apontou.

Este responsável especificou que quer o Ministério da Educação, quer o Ministério da Saúde, quer a Câmara da Covilhã, já manifestaram solidariedade pelo ocorrido e que disponibilizaram o apoio necessário, nomeadamente dos respetivos serviços de psicologia, aos quais ainda não foi preciso recorrer.

“Para já, não sentimos essa necessidade, mas estamos muito atentos e a avaliar todas as necessidade e, se sentirmos que se justifica, acionaremos esses meios”, especificou.

Vítor Reis Silva adiantou ainda que foi dada indicação ao pessoal docente e não docente para que prestem todo o apoio possível aos alunos que estão presentes na escola, com especial incidência aos do 12.º ano que não foram à viagem de finalistas, mas que são colegas dos estudantes que seguiam no autocarro.

“Podemos dizer que hoje haverá mais diálogo do que matéria”, acrescentou.

Segundo especificou, apesar de a escola não ter tido qualquer participação na organização da viagem, os elementos da direção do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto estão desde o momento que tiveram conhecimento do acidente a acompanhar a situação, tendo-se deslocado às unidades hospitalares para se inteirarem do estado de saúde dos alunos e para os auxiliar naquilo que possa ser preciso.

Belmonte emite voto de pesar

O Município de Belmonte emitiu esta manhã um voto de pesar. “A Câmara Municipal de Belmonte apresenta o seu profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos do jovem falecido no acidente de ontem.

O autocarro transportava alunos finalistas da Covilhã e também de Belmonte, a quem desejamos uma rápida recuperação e muita força para ultrapassarem este drama.

A todas as famílias envolvidas, apresentamos o nosso voto de solidariedade e conforto neste momento de tristeza.