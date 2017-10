Programa “Mama_Move” da UBI vai ser financiado

O Programa Nacional de Desporto para Todos, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), acaba de selecionar o “MAMA_MOVE – Programa de exercício físico supervisionado para sobreviventes de cancro da mama” para poder ser financiado, à luz das orientações internacionais do movimento Desporto para Todos.

O MAMA-MOVE é um programa criado e implementado pelo Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior em colaboração com o Centro Hospitalar da Cova da Beira e com o Agrupamento dos Centros de Saúde Cova da Beira e visa a melhoria da aptidão física e da qualidade de vida de sobreviventes de cancro. É coordenado pelos docentes Dulce Esteves, José Moutinho, Kelly O’Hara e Rui Brás e conta com a orientação de Pedro Antunes.

Este programa tem a chancela da Liga Portuguesa Contra o Cancro e da Sociedade Portuguesa de Oncologia. O reconhecimento e financiamento deste programa, pelo IPDJ, permitirão o seu desenvolvimento e consolidação, tornando-o disponível para mais sobreviventes de cancro da Beira Interior.

O MAMA_MOVE é o segundo programa do Departamento de Ciências do Desporto da UBI a ser financiado pelo IPDJ, a seguir ao “+Ativo | Vida+ – Programa Multidisciplinar de Exercício Físico em Idosos”.