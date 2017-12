Já foi detido o suspeito do homicídio na Boidobra

Já se encontra detido pela GNR da Covilhã o homem suspeito do homicídio deste sábado no Bairro da Alâmpada, na freguesia da Boidobra.

O alerta foi dado por volta as 13 horas, quando um indivíduo “tombou” em plena rua, junto a um veículo com matrícula suíça, depois de ser atingido mortalmente com um tiro.

O JF sabe que o suspeito do homicídio é um conhecido feirante local, que terá feito um ajuste de contas com a vítima, um homem com quem tinha proximidade familiar e que seria atualmente dono de um café na zona.

De acordo com o comandante do Destacamento Territorial da GNR em Castelo Branco, o caso está já a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Para o local foram deslocados meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia Judiciária, além da GNR.