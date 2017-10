Investigadores da UBI descobrem potencial das bagas de arando

Um estudo que está a ser desenvolvido na Universidade da Beira Interior (UBI) revela que o consumo de arando tem benefícios para a saúde, nomeadamente para problemas do aparelho urinário. As conclusões mais recentes da investigação centrada nesta baga da família do mirtilo foram publicadas no “Journal of Urology”, considerada a segunda melhor revista científica da área da Urologia.

O artigo publicado este mês aponta como principais descobertas que o consumo de arandos (cranberries) reduz a incidência de infeções urinárias, especialmente em doentes com infeções urinárias recorrentes, o que pode ser muito relevante no tratamento e prevenção destes problemas e, consequentemente, na prevenção do desenvolvimento de resistência a antibióticos.

Nas próximas etapas vão ser avaliados os efeitos benéficos do consumo de frutos vermelhos para a saúde humana, particularmente no controlo dos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Pretende-se ainda estudar as interações químicas entre os compostos bioativos maioritários dos frutos vermelhos e o efeito resultante na atividade antioxidante. Efetuar a caracterização fitoquímica e avaliar as propriedades reológicas e antioxidantes de sumos de frutos vermelhos disponíveis comercialmente, é outra das intenções.

O artigo intitulado “Can Cranberries Contribute to Reduce the Incidence of Urinary Tract Infections? A Systematic Review with Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis of Clinical Trials” está assinado por uma equipa de três investigadores da UBI constituída por Ângelo Luís (Bolseiro de Pós-Doutoramento da Faculdade de Ciências no âmbito do Protocolo celebrado entre a UBI e o Banco Santander/Totta, Fernanda Domingues (do Centro de Investigação em Ciências da Saúde) e Luísa Pereira (Centro de Matemática e Aplicações).

De acordo com Luísa Pereira, a publicação do trabalho “vai seguramente contribuir para uma maior visibilidade e reconhecimento pela comunidade científica do trabalho interdisciplinar desenvolvido na Faculdade de Ciências e na UBI”.