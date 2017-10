Festival do Teatro das Beiras no início de novembro

A Covilhã recebe, de 2 a 11 de novembro, mais uma edição do Festival de Teatro, uma iniciativa organizada pelo Teatro das Beiras que contará com 13 apresentações teatrais e um espetáculo de música.

“Mesmo com as contingências que há de programação, tentamos fazer um programa equilibrado, com companhias de diversos pontos do país e com espetáculos que sejam diferenciados uns dos outros”, disse Fernando Sena, diretor desta companhia de teatro profissional que tem sede na Covilhã, organizadora deste evento há mais de 30 anos.

Segundo Fernando Sena, este ano serão nove as companhias a subir ao palco, entre as quais uma espanhola, integrada no projeto “circuito ibérico de teatro”, que engloba companhias espanholas e portuguesas e que tem o objetivo de apresentar no país vizinho o trabalho que cada uma faz.

Na Covilhã estará o Teatro Guirigai, com a peça “Un Encuentro con Miguel Hernandez”, a única deste circuito que poderia ser apresentada no auditório do Teatro das Beiras, que tem um palco com uma dimensão um pouco limitada.

À semelhança dos outros anos, o programa prevê oito representações para o público escolar, que deverão abranger cerca de 700 crianças com idades entre os três e os 12 anos.

“É uma aposta que tem como grande objetivo a formação e a sensibilização de novos públicos, trabalho que nós já fazemos há mais de 20 anos”, disse, lembrando que gostaria que estivessem reunidas as condições ideais para que as crianças de todas as escolas do concelho pudessem assistir a pelo menos um espetáculo.

O custo do festival ronda os 30 mil euros e tem o apoio da Direção Geral das Artes e da Câmara Municipal da Covilhã.

O bilhete, para o público em geral, custa seis euros, sujeito a desconto de 50% para sócios do Teatro das Beiras, maiores de 65 anos e jovens até aos 25 anos. Nas apresentações para escolas, e entrada custa um euro.