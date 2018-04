Centro Hospitalar vai adotar sistema de “balcão único”

O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), na Covilhã, vai implementar na consulta externa um modelo de atendimento tipo “balcão único”, que permitirá ao utente tratar de uma só vez todos os assuntos.

“Obter ganhos em eficiência e qualidade é o principal objetivo deste projeto, que pese embora abranja várias áreas das unidades hospitalares da Covilhã e do Fundão, está especialmente focado na reestruturação do modelo de atendimento até à data existente nos serviços da consulta externa, para um novo modelo, do tipo ‘balcão único’, no qual o utente conseguirá no mesmo local e de uma só vez tratar os vários assuntos que o trazem ao hospital”, refere o CHCB em nota de imprensa envida à agência Lusa.

No comunicado, o CHCB explica que este modelo é “assente numa solução de visão integrada do utente” e que “promete oferecer uma experiência centralizada ao nível do atendimento, muito mais gratificante, cómoda e rápida para todos”.

Segundo o referido, o objetivo é “melhorar a resposta assistencial às reais necessidades dos utentes, quer pela via da simplificação de processos internos, quer através da implementação de novos modelos e instrumentos organizacionais”.

Para o efeito, esta unidade de saúde já está a executar um projeto de investimento, que implica obras, reestruturação de espaços, simplificação de procedimentos e aquisição de soluções tecnológicas.

Deste modo, o CHCB também vai desenvolver uma aplicação móvel que permitirá ao utente acompanhar a sua agenda de consultas e exames, consultar faturas, receber notificações, entre outras funcionalidades acessíveis gratuitamente e em qualquer lugar.

Denominado MESI – Modernização, Eficiência, Simplificação e Inovação, este projeto decorre da aprovação de uma candidatura ao Programa Portugal 2020, contando com financiamento de cerca 698 mil euros dos fundos comunitários e de mais cerca de 123 mil euros da componente nacional.